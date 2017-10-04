Супрун сподівається на ухвалення ВР "медичних" законопроектів до кінця тижня

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сподівається на прийняття Верховною Радою України двох «медичних» законопроектів до кінця тижня.

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Про це чиновниця заявила на своїй сторінці в Facebook.

«Реформу системи охорони здоров'я підтримують 72% українців. До кінця цього тижня, ми сподіваємося, народні депутати зроблять правильний вибір і приймуть законопроекти №№ 6327, 6604, що нарешті допоможуть українцям», - йдеться в дописі Супрун.