Супрун сподівається на ухвалення ВР "медичних" законопроектів до кінця тижня
15:19, 04 жовтня 2017Країна
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Про це чиновниця заявила на своїй сторінці в Facebook.
Супрун / УНІАН
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сподівається на прийняття Верховною Радою України двох «медичних» законопроектів до кінця тижня.
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Про це чиновниця заявила на своїй сторінці в Facebook.
«Реформу системи охорони здоров'я підтримують 72% українців. До кінця цього тижня, ми сподіваємося, народні депутати зроблять правильний вибір і приймуть законопроекти №№ 6327, 6604, що нарешті допоможуть українцям», - йдеться в дописі Супрун.
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