Кабмін змінив положення про установи, які займаються дітьми уразливих категорій
Обсяги витрат визначатимуться щороку під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік.
Кабінет міністрів України вніс зміни до положення про установи, які займаються дітьми вразливих категорій.
Читайте такожДітям, які покидають інтернати, необхідна допомога в адаптації до соціуму - експерт
Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, відповідну постанову "Про затвердження типових положень про центр соціально-психологічної допомоги, соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальний центр матері та дитини, центр ресоціалізації наркозалежної молоді, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді схвалено на засіданні уряду.
Документом передбачено узгодження нормативних документів щодо діяльності зазначених закладів із чинними нормативно-правовими актами.
Внесеними до типових положень змінами конкретизовано перелік послуг, які надаються цими закладами особам уразливих категорій.
Реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету, оскільки фінансування проводитиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Обсяги видатків визначатимуться щороку при складанні проектів місцевих бюджетів на відповідний рік.