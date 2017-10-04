Кабмін змінив положення про установи, які займаються дітьми уразливих категорій

Кабінет міністрів України вніс зміни до положення про установи, які займаються дітьми вразливих категорій.

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Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, відповідну постанову "Про затвердження типових положень про центр соціально-психологічної допомоги, соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальний центр матері та дитини, центр ресоціалізації наркозалежної молоді, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді схвалено на засіданні уряду.

Документом передбачено узгодження нормативних документів щодо діяльності зазначених закладів із чинними нормативно-правовими актами.

Внесеними до типових положень змінами конкретизовано перелік послуг, які надаються цими закладами особам уразливих категорій.

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету, оскільки фінансування проводитиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Обсяги видатків визначатимуться щороку при складанні проектів місцевих бюджетів на відповідний рік.