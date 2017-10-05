Червоний Хрест направив жителям тимчасово окупованих територій Донбасу гуманітарну допомогу

Мешканці окупованих територій отримають продуктові набори, медичні препарати, гігієнічні набори.

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованих територій Донбасу понад 165 тонн гуманітарної допомоги. Читайте такожБлизько 25% жителів окупованих територій сходу України потребують продуктів харчування - ООН Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» до неконтрольованої території проїхали 11 вантажних автомобілів, які перевозили продуктові набори, медичні препарати, гігієнічні набори, будівельні матеріали загальною вагою понад 165 тонн від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вантаж призначено жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter