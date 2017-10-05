Повернення в 90-ті: у Дніпрі та області стрімко знижується народжуваність

На сьогоднішній день в Дніпропетровській області стрімко падає рівень народжуваності. Про це на прес-конференції повідомила головний спеціаліст департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної держадміністрації (ОДА) Катерина Каїра, передає 056.ua.

Читайте такожУ 2017 році населення України може зменшитись на 200 тисяч (відео)"На жаль, у Дніпропетровській області народжуваність знижується. За 9 місяців цього року народжуваність знизилася майже на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Якщо в 2012 показник народжуваності був 11 на 1000 осіб, то сьогодні він становить 9,6 на 1000 осіб", - сказала вона.

Головною причиною зниження народжуваності експерт називає соціальну кризу та соціальні потрясіння. Також серйозний вплив на зниження народжуваності надає міграція, при якій молоде покоління виїжджає за кордон.

"В області стрімко знижується репродуктивний потенціал. Якщо у 2000 році кількість дівчаток-підлітків становила 100 000 осіб, то в 2016 році ця кількість становила лише 36 000 осіб. Ми повертаємося до показників 1999 року і це страшно", - додала Катерина Каїра.

За оперативними даними на сьогоднішній день зареєстровано 20 276 пологів, на світ з'явилися 20 307 дітей. Поява трійнят не зафіксована.

При цьому фахівці не фіксують зростання числа абортів.