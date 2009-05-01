Спати з немовлям в одному ліжку - шкідливо

Британські фахівці попередили батьків, що сон в одному ліжку з немовлям небезпечний для нього. Попередження було випущене після дослідження ряду несподіваних дитячих смертей.

За період з 2005 по 2008 рік в Лондоні і околицях зафіксовано 173 раптових і несподіваних дитячих смерті. 85 з них наступили, коли дитина засинала в одному ліжку з дорослою людиною. У більшості таких випадків причиною смерті була задуха.

На думку фахівців Фонду вивчення дитячих смертей немовлята повинні спати в дитячому ліжечку поряд з батьками, особливо якщо вони народилися раніше терміну або з недостатньою масою тіла.

Відповідно до випущеного попередження, найбільшу небезпеку для дитини представляє сон в одному ліжку з дорослим, який вживав перед цим алкоголь, седативні і снодійні препарати, палив або просто сильно втомився.

До речі, попередження фонду суперечить думці багатьох педіатрів, вперше висловленій відомими авторами книги The Baby Book Уїльямом і Мартою Сирз (William and Martha Sears), які упевнені, що сумісний сон формує необхідний емоційний контакт між мамою і дитиною.

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