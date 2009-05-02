Каша на сніданок збільшує концентрацію уваги

Поїдання каші на сніданок збільшує концентрацію уваги протягом дня. До такого висновку прийшли дослідники з Королівського коледжу Лондона (King`s College London), Великобританія.

Як відомо, в післяполудневий час увага людини погіршується. Учені з`ясували, що порція каші вранці може вирішити цю проблему: вона більш ніж в два рази скорочує спад уважності, а в деяких випадках може йому повністю запобігти.

Експеримент проводився на школярах, які були поділені на три групи, повідомляє The Telegraph. Перша група протягом чотирьох днів їла кашу на сніданок, друга – приймала напій з глюкозою, а третя взагалі не снідала. Погіршення уважності і пам`яті було самим незначним і випробовуваних з першої групи.

Краще всього уважність і пам`ять зберігалися протягом дня у тих школярів, хто їв на сніданок їжу з низьким глікемічним індексом (ГІ), тобто вівсянку, мюсли і каші, в які додані висівки.

vokrugsveta.ru