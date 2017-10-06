Нацрада з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу затвердила додатковий запит у Глобальний фонд

Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу затвердив додатковий запит до Глобального фонду для боротьби зі Снідом, туберкульозом та малярією на зустрічне фінансування (у рамках каталітичного інвестування) на суму 15,2 млн доларів США.

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Як повідомляє урядовий портал, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ради під головуванням віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка.

Віце-прем’єр-міністр повідомив, що на виконання рішень Національної ради від 18 травня 2017 року МОЗ України направив до Глобального фонду запит на фінансування програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018-2020 роки.

«Ми вже отримали позитивну оцінку нашого запиту Технічним комітетом, який рекомендував його до затвердження Комітетом із затвердження грантів. Наразі ми очікуємо остаточного рішення Комітету із затвердження грантів, і сподіваюся, що до кінця поточного року будуть завершені усі процедурні процеси, пов’язані з підписання грантових угод», - зазначив він.

Довідка УНІАН. В Україні щороку туберкульоз діагностується у понад 30 тисяч осіб. Близько 6 тисяч помирають через цю хворобу, стільки ж стає інвалідами.

Крім того, в Україні станом на 1 липня 2016 року під медичним наглядом перебувало 130 тис. 410 ВІЛ-інфікованих громадян, з них 36 тис. 474 хворих з діагнозом СНІД.