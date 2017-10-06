Виділені 559 млн грн будуть спрямовані не лише на виплати медикам, але й на програми лікування - Супрун

З резерву медичної субвенції з державного бюджету України місцевим бюджетам виділено 559,2 млн гривень, які будуть спрямовані не тільки на погашення заборгованості по зарплатах перед медичними працівниками, а й на програми для лікування ниркової недостатності і діабету.

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Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

«Бюджетний комітет погодив перерозподіл субвенції на виплату зарплат медикам. Пройдено всі етапи для того, щоб гроші, нарешті, рушили в регіони», - написала вона.

Супрун додала, що це перший транш закриття заборгованостей у 2017 році. Буде ще один, щоб до кінця року робота медиків була повністю оплачена.

Вона розповіла, що необхідно для того, щоб такі ситуації розв’язувалися системно, а не "ручним" регулюванням.

«Чекаємо на парламентську підтримку законопроектів 6327 і 6604, які дозволять почати змінювати механізми фінансування охорони здоров'я. Медична реформа допоможе оновити систему управління коштами і подолати хронічний дефіцит, як на виплати лікарям, так і на всю медичну сферу», - додала Супрун.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Кабінет міністрів України виділив 559 млн грн на погашення заборгованості із зарплати перед медичними працівниками, загальний розмір якої досягає 2,7 млрд грн.