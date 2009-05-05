Створили наноголки для доставки матеріалів всередину клітини

Учені їх Університету штату Ілінойс створили наноголки, які допоможуть біологам у вивченні процесів, що відбуваються усередині живих клітин. Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті університету, а стаття учених з`явилася в журналі Nano Letters.

За основу для голки учені узяли нанотрубки діаметром близько 50 нанометрів. Їх поверхня покривалася золотом. В рамках роботи учені займалися доставкою окремих флюоресцентних квантових крапок всередину клітини. Нагадаємо, що квантові крапки є фрагментами напівпровідників. Флюоресцентними вони називаються тому, що при опромінюванні світлом певної довжини хвилі починають випускати світіння.

По словах учених, нові результати допоможуть у вивченні динаміки внутріклітинних процесів на молекулярному рівні. Окрім цього подібні голки можуть використовуватися для дуже дозованої доставки різних сполук всередину молекули.

lenta.ru