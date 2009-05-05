Хитрі поради з харчування

Є люди, які ретельно прораховують калорії, користуючись логарифмічною лінійкою. Цілком можливо, що вони не знайомі з основними правилами правильного харчування, запропонованого порталом ABCnews.com. Стверджується, що дотримання останніх допомагає позбавитися зайвих кілограмів. Додайте каву в молоко, а не молоко в каву. Такий прийом допоможе вам одержати більше вітамінів і кальцію, потрібних вам на початку нового дня.

Обов`язково приймайте мультивітаміни вранці. Це дозволить заповнити порожнечу у вашій дієті. Наприклад, недавнє дослідження, проведене в науково-дослідному Інституті Раку в Сієтлі, показало, що додавання полівітамінів майже в половину знижує ризик розвитку раку ободової кишки.

Випивайте по дві склянки води перед кожним прийомом їжі. Це заповнить шлунок і дозволить з`їдати трохи менше.

Старайтеся їсти більше томатів, особливо це стосується чоловіків. Велика кількість томатів у вашому раціоні значно понизить ризик розвитку раку простати.

Завжди додайте в їжу цибулю. У ній містяться прекрасні захисники вашого серця, звані флавоноїдами.

Якщо ви звикли харчуватися швидко і на швидкоруч, запивайте з`їдені гамбургери великою кількістю води. Це допоможе вашому організму позбавитися надлишків поганого жиру.

Американці люблять пити в спеку чай з льодом. Насправді чай - дуже корисний продукт, оскільки в ньому міститься навіть більше корисних речовин, ніж в броколі або моркві.

Між сніданком і обідом корисно перекушувати. Хай це буде йогурт, шматочок сира або фрукти. Обов`язково - мінеральна вода.

З`їдайте овочі і фрукти разом з шкіркою, в ній багато флавоноїдів. Яблука, груші, навіть картоплю фахівці рекомендують ніколи не чистити.

Випивайте по вісім склянок води в день. Розподіліть цю кількість рівномірно протягом всього дня.

Вибирайте собі червоні грейпфрути замість білих. У червоних, також як і в помідорах, містяться речовини, що перешкоджають росту різних новоутворень.

Пригадайте радянські часи, коли в їдальні четвер був рибним днем. Візьміть собі це за правило. Зі всіх риб - лосось краще всього справляється з порушенням роботи серця і депресією. Один раз в тиждень цілком достатньо.

Завжди мийте м`ясо перед його приготуванням. Це можна робити і гарячою, але не киплячою водою. Така процедура на п`ятдесят відсотків позбавить м`ясо від жиру.

Коли ви їсте броколі, додайте невеликий шматочок масла або сметану. Броколі - багате джерело бета-каротину, найважливішого антиоксиданту в нашому організмі. Бета-каротин жиророзчинний, для його кращого всмоктування потрібні жири, саме тоді він найкращим чином засвоїться організмом.

Половина їжі, що з`їдається, повинна бути овочевою.

Завжди з`їдайте трохи десерту. І ось, чому: цукор повідомляє мозок, що трапеза закінчена, а ви починаєте випробовувати насичення. Без цього ви відчуватимете себе голодними, а ніч перетвориться на суцільний забіг від ліжка до холодильника і назад.

За півгодини до сну з`їжте шматочок чорного хліба. Це допоможе краще розслабитися і настроїтися на сон.

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