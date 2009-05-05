Аспірин після 40 років знижує ризик розвитку раку

Прийом аспірину після 40 років може понизити ризик розвитку раку в подальшому житті.

За твердженням експертів з Британського дослідницького онкологічного центру епідеміології при Лондонському університеті Королеви Марії, вживання аспірину перед настанням критичного віку, в якому зазвичай виникає рак, потенційно може запобігти захворюванню.

Аспірин блокує дію білків, підвищений вміст яких виявляється при певних типах раку і які можуть ініціювати запалення. В ході попередніх досліджень було встановлено, що у людей, що приймають цей препарат, рідше діагностуються рак кишечника, грудей і деякі інші різновиди цього захворювання.

Втім, лікарі застерігають: регулярний прийом аспірину небезпечний побічними ефектами. Наприклад, він може викликати внутрішні і мозкові мікрокровотечі.

likar.info