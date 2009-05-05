Вирощені перші штучні кровоносні судини

Перші в світі штучні кровоносні судини вирощені американськими медиками з компанії Cytograft Tissue Engineering, повідомляє Радіо Свобода.

Для створення таких судин були узяті клітини шкіри, з яких спочатку вирощувався лист. Потім він згортався в трубку, а її внутрішня поверхня додатково вистилалася ендотеліальними клітинами пацієнта.

За словами учених, вже є перші десять осіб, що одержали нові судини. Фахівці з Медичного університету Південної Кароліни вважають, що це значне досягнення, проте відзначають, що на вирощування однієї судини йде дев`ять місяців. Отже, це відбивається на його вартості. Проте компанія найближчим часом збирається понизити витрати, налагодивши масове виробництво.

Крім того, медики повідомили, що у пацієнтів судини функціонували нормально від 6 до 20 місяців, а це непоганий результат, оскільки більше половини штучних трансплантатів не витримує і року роботи.

Проте учені розраховують, що в майбутньому за допомогою цієї ж технології можна буде лікувати ураження коронарних артерій.

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