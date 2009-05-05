ВООЗ відмовилася від назви "свинячий грип"
11:19, 05 травня 2009Країна
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Тепер це "грип AH1N1"
Всесвітня організація охорони здоров`я ухвалила рішення відмовитися від використання назви "свинячий грип", і дала новому вірусу назву "Грип AH1N1". Раніше таке ж рішення ухвалила американська влада.
Це пояснюється тим, що свині не є єдиним джерелом нового захворювання, і грипом не можна захворіти при вживанні в їжу свинини, передає радіостанція «Ехо Москви».
Тим часом, поява нового вірусу вже привела до різкого скорочення вживання свинини, деякі держави ввели заборону на ввезення цього м`яса з Північної і Південної Америки. Влада Єгипту ухвалила рішення знищити все поголів`я свиней в країні.
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