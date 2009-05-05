ВООЗ: 615 випадків захворювання людей на грип A/H1N1

Число випадків зараження людей грипом A/H1N1, що підтвердилися, в світі зросло до 615.

Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) , передає РІА «Новости».

За останніми даними ВООЗ, від A/H1N1, який відомий також як свинячий грип, померли 17 чоловік. Разом з тим Мексика, котра, як вважається, стала першим вогнищем грипу, офіційно підтвердила, що захворіли 397 чоловік, 16 померли. США повідомили про 141 випадок хвороби і один факт смерті.

Як повідомлялося, на сьогодні випадки зараження грипом A/H1N1 підтвердили власті США, Великобританії, Ізраїлю, Нової Зеландії, Канади, Іспанії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Данії, Франції і Гонконгу. В середу, 29 квітня, ВООЗ підвищила рівень загрози пандемії грипу A/H1N1 з 4 до 5 за шестибальною шкалою.