У Житомирі збирають кошти на офтальмологічне медобладнання

У Житомирі з 4 по 10 травня волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до Серця» проведе акцію збору коштів на медобладнання для офтальмологічних відділень лікарень.

Про це у коментарі УНІАН повідомив координатор Житомирського штабу фонду «Серце до серця» Влад ПУЧИЧ.

«В області пройде справжнє свято благочинності, в ході якого на вулиці міст та селищ вийде понад 1 тис. волонтерів. Акція складатиметься з двох етапів. Перший етап з 4 по 8 травня, це збір коштів на підприємствах, організаціях. Другий етап 10 травня - збір коштів на вулицях міста», - сказав В.ПУЧИЧ.

Він наголосив, що в рамках акції буде відкрито фотовиставку «Дитячі очі», проведено вечір відео-поезії, а також 10 травня на майдані Корольова відбудеться великий концерт як своєрідна подяка кожному, хто приєднався до благодійної акції.

У свою чергу голова Житомирської молодіжної громадської організації людей з вадами зору «Генерація успішної дії» Вікторія ШЕВЧУК висловила переконання, що якби свого часу у житомирських лікарнях було те обладнання, на яке зараз збираються кошти, то у багатьох дітей не було б проблем із зором.

Як повідомлялося, цьогорічна акція фонду "Серце до серця" зі збору коштів на медобладнання для лікарень вже четверта поспіль. Вона проводиться з метою допомоги дітям з визначеними проблемами здоров`я. У 2006-му і 2007-му роках захід був присвячений дітям з вадами слуху, у 2008 і 2009 роках - дітям із проблемами зору. На кошти, зібрані під час акції, фонд "Серце до серця" закуповує медичне устаткування в обласні дитячі лікарні. Устаткування в кожну область закуповується на ту суму, що зібрав кожен конкретний регіон.