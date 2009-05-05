У Мексиці - 443 особи заражені грипом A/H1N1

Кількість заражених грипом A/H1N1 в Мексиці досягло 443 осіб, з них 16 померли, повідомив у суботу міністр охорони здоров`я країни Хосе Анхель КОРДОВА.

«Згідно даних на першу половину суботи, в Мексиці офіційно підтверджено зараження 443 осіб вірусом (А/H1N1), кількість померлих не змінилася і становить 16 осіб", - заявив міністр журналістам, передає РІА «Новости».

Напередодні увечері Мінохоронздоров`я Мексики офіційно повідомляло про те, що 16 померлих і 397 випадків зараження грипом A/H1N1.

«Поки що зарано говорити про те, що ми минули критичну межу», - зазначив міністр.

«Проте є дані, що ми перебуваємо на етапі стабілізації епідеміологічної ситуації в країні, про що свідчить зменшення кількості людей, які заразилися новим вірусом грипу, а також зменшення кількості хворих, які потребують госпіталізації», - сказав Х.КОРДОВА.

Водночас він не став називати час, який знадобиться для того, щоб взяти під повний контроль розповсюдження епідемії грипу в Мексиці.

Міністр повідомив, що найближчим часом стануть відомі результати аналізів ще 87 осіб, які померли ймовірно від грипу A/H1N1.