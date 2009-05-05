США, Мексика і Канада просять не вводити торгові санкції

Країни, що найбільш постраждали від грипу A/H1N1, виступили із закликом не допустити погіршення торгових відносин у світі.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, міністри сільського господарства Мексики, США та Канади звернулися до урядів інших держав із проханням не використовувати можливість епідемії як привід для введення торгових санкцій.

Деякі країни, включаючи Китай та Росію, вже ввели обмеження на імпорт свинини. В Єгипті продовжується забій приблизно 300 тисяч свиней, який влада країни назвала запобіжним заходом проти можливого поширення вірусу.

Мексиканський міністр закордонних справ Патрісія ЕСПІНОСА піддала критиці Китай, Перу, Аргентину, Еквадор і Кубу, що скасували рейси своїх авіакомпаній з Мексики. Міністр також виступила проти застосування щодо Мексики "несправедливих заходів" у зв`язку з поширенням грипу. Випадки зараження вірусом підтверджено вже у 18 країнах.