Обидва італійці, які заразилися вірусом грипу A/H1N1, одужали, повідомляє РІА «Новости».

За словами представника управління охорони здоров`я Риму, 25-річний чоловік, який нещодавно повернувся з поїздки до Мексики, пройшов курс лікування без госпіталізації й одужав.

Перший італієць, який заразився вірусом грипу A/H1N1, також благополучно одужав, повідомив голова територіального управління з охорони здоров`я Тоскани.