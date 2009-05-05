Італійці, які заразилися вірусом грипу A/H1N1, одужали
12:08, 05 травня 2009Країна
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Після курсу лікування
Обидва італійці, які заразилися вірусом грипу A/H1N1, одужали, повідомляє РІА «Новости».
За словами представника управління охорони здоров`я Риму, 25-річний чоловік, який нещодавно повернувся з поїздки до Мексики, пройшов курс лікування без госпіталізації й одужав.
Перший італієць, який заразився вірусом грипу A/H1N1, також благополучно одужав, повідомив голова територіального управління з охорони здоров`я Тоскани.
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