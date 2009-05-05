У Колумбії - перший випадок зараження вірусом A/H1N1

Колумбійські лікарі виявили перший випадок зараження людини грипом A/H1N1 в Колумбії, повідомляє агентство Рейтер.

Всесвітня організація охорони здоров`я у суботу заявила, що кількість підтверджених випадків зараження людей грипом A/H1N1, який відомий також як свинячий грип, в світі зросла до 615. Проте вірус не має стійкого розповсюдження за межами північної Америки, зазначила ВОЗ.

Мексика, яка, як вважається, стала першим вогнищем грипу, офіційно підтвердила, що захворіли 473 людини, 19 померли. США повідомили про 141 випадок захворювання і один факт смерті.

Хворі також зареєстровані в Канаді, Іспанії, Італії, Великобританії, Ізраїлі, Новій Зеландії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Нідерландах, Данії, Франції, Південній Кореї і спеціальному адміністративному районі КНР Сянгані (Гонконзі).

Рівень загрози пандемії грипу A/H1N1 29 квітня ВОЗ підвищила з 4 до 5 за шестибальною шкалою.

Експерти ВОЗ вважають, що існуючі сезонні вакцини проти грипу малоефективні при боротьбі з грипом A/H1N1.

Споживання свинини і свинячих субпродуктів, підданих ретельній кулінарній обробці, не несе ризику зараження даним вірусом, зазначає ВОЗ. Задля профілактики рекомендується регулярно і ретельно мити руки з милом, а при виникненні симптомів грипоподібного захворювання - звертатися по медичну допомогу.

Захворювання викликане гібридом вірусу типу "А". У хворих підвищується температура, з`являються кашель, нежить, головний і м`язовий біль, в деяких випадках фіксується блювота і діарея.