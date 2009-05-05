У США - вже 226 хворих на свинячий грип

Кількість хворих свинячим грипом у Сполучених Штатах Америки збільшилася до 226 осіб.

Як передає Reuters з посиланням на Центр з контролю і профілактики захворювань США, цей вірус розповсюдився по 30 американських штатах. Найбільшу кількість хворих зареєстровано в Нью-Йорку (63) і Техасі (40).

Раніше повідомлялося про 160 підтверджених випадків свинячого грипу в США.

Мексика, яка, як вважається, стала першим вогнищем грипу, офіційно підтвердила, що захворіли 473 людини, 19 померли. Хворі також зареєстровані в Канаді, Іспанії, Італії, Великобританії, Ізраїлі, Новій Зеландії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Нідерландах, Данії, Франції, Південній Кореї і спеціальному адміністративному районі КНР Сянгані (Гонконзі).

Рівень загрози пандемії грипу A/H1N1 29 квітня Всесвітня організація охорони здоров’я підвищила з 4 до 5 за шестибальною шкалою.