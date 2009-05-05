Уперше вірус A/H1N1 перейшов від людини до тварини
Фермер заразив стадо свиней
Фермер з канадської провінції Альберта, який недавно повернувся з Мексики, заразив стадо свиней вірусом A/H1N1. Про це пише британське видання The Times.
Цей інцидент - перший зафіксований випадок переходу вірусу від людини до тварини.
У свою чергу, Брайан ЕВАНС, старший чиновник Канадського агентства продовольчої безпеки, підтвердив, що 200 свиней заразилися від свого господаря свинячим грипом. При цьому він наголосив, що і чоловік, і тварини наразі одужують.
Цей випадок знову спонукав побоювання світової спільноти щодо безпеки вживання свинини.
Раніше Україна, Росія, Китай, Індонезія, Філіппіни і Сербія вже ввели заборону на імпорт свинини зі США. Світова організація охорони здоров`я назвала ці заходи невиправданими.