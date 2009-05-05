Мексика: епідемія свинячого грипу йде на спад

Пік епідемії вірусу свинячого грипу (вірус H1N1) минувся, епідемія йде на спад. Про це в неділю повідомив міністр охорони здоров`я Мексики Хосе Анхель КОРДОВА.

«Розвиток епідемії наразі перейшов у стадію спаду», - сказав він.

За словами міністра, пік свинячого грипу в Мексиці припав на 23-28 квітня.

Міністерство охорони здоров`я Мексики представило дані, що підтверджують зниження випадків захворювання і кількості госпіталізованих в країні з діагнозом «свинячий грип».