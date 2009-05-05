Мексика: епідемія свинячого грипу йде на спад
12:54, 05 травня 2009Країна
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Пік епідемії минув
Пік епідемії вірусу свинячого грипу (вірус H1N1) минувся, епідемія йде на спад. Про це в неділю повідомив міністр охорони здоров`я Мексики Хосе Анхель КОРДОВА.
«Розвиток епідемії наразі перейшов у стадію спаду», - сказав він.
За словами міністра, пік свинячого грипу в Мексиці припав на 23-28 квітня.
Міністерство охорони здоров`я Мексики представило дані, що підтверджують зниження випадків захворювання і кількості госпіталізованих в країні з діагнозом «свинячий грип».
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