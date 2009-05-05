Вінницька область: майже 5,2 млн грн - на ремонт лікарень

У Вінницькій області за рахунок перевиконання бюджету на ремонт лікарень виділено майже 5,2 млн. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Вінницької обласної ради Віктор ВІКАЛЮК, депутати облради вирішили направити 5,17 млн. грн. на ремонт і реконструкцію приміщень медичних закладів.

Зокрема, облрада вирішила виділити на ремонт приміщень Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова 0,912 млн. грн., обласної дитячої клінічної лікарні - 1,133 млн. грн., обласного онкологічного диспансеру - 1 млн. грн., психоневрологічної лікарні - 0,505 млн. грн., обласного центру профілактики й боротьби зі СНІДом - 0,02 млн. грн.

В.ВІКАЛЮК додав, що ці суми виділяються з обласного бюджету за рахунок коштів, отриманих від його перевиконання в першому кварталі 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькі області за рахунок економії та перевиконання обласного бюджету на фінансування капітальних видатків буде направлено понад 50 млн. грн.