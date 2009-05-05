Більш як 1 тис. осіб у 20 країнах заражені вірусом A/H1N1

Більш як 1 тис. осіб у 20 країнах заражені вірусом грипу A/H1N1.

Як повідомляє Центр новин Організації Об`єднаних Націй, про це заявила сьогодні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет ЧАНЬ в Генеральній Асамблеї ООН на спеціальному неформальному засіданні, присвяченому питанню протидії вірусу грипу A/H1N1.

Звертаючись до його учасників з Женеви за допомогою відеозв`язку, М.ЧАНЬ сказала, що ситуація з новим грипом A/H1N1 продовжує стрімко погіршуватися. Вірус охоплює нові країни.

На 4 травня ВООЗ отримала офіційні повідомлення про 1003 лабораторно підтверджені випадки інфікування цим вірусом в 20 країнах світу.

У Мексиці зареєстровано 590 захворювань. 25 хворих померли. У США вірус уразив 226 людей з одним фатальним результатом. На сьогодні ВООЗ одержала повідомлення про спалахи грипу A/H1N1 в Австрії (1), Канаді (85), Китаї (1), Коста-Ріці (1), Колумбії (1), Данії (1), Сальвадорі (2), Франції (2), Німеччині (8), Ірландії (1), Ізраїлі (3), Італії (1), Нідерландах (1), Новій Зеландії (4), Республіці Корея (1), Іспанії (40), Швейцарії (1) та Великій Британії (15).

М.ЧАНЬ закликала держави-члени ООН серйозно поставитися до підготовки планів реагування на глобальну пандемію. Вона вважає, що підстав оголошувати шосту фазу готовності до пандемії на сьогодні немає. Проте не виключає, що таке рішення може бути ухвалене найближчим часом.

Глава ВООЗ підкреслила, що можлива пандемія грипу вимагає серйозного ставлення, оскільки вона здатна швидко охопити всі країни світу. Одночасно вона зазначила, що сьогодні людство краще підготовлене до пандемії грипу, ніж будь-коли раніше.

У свою чергу, Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун під час засідання проінформував держави-члени про ступінь готовності ООН до можливої пандемії і закликав їх до глобальної солідарності в боротьбі з новою загрозою.

Він повідомив, що має намір зібрати в Женеві потенційних донорів, зокрема з приватного сектора з тим, щоб упевнитись, що у країн є всі ресурси для протистояння можливій пандемії нового грипу.