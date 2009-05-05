Мексика: спалах грипу A/H1N1 взяли під контроль

Президент Мексики Феліпе КАЛЬДЕРОН, виступаючи на національному телебаченні зі зверненням до народу, заявив, що владі країни вдалося взяти під контроль спалах грипу A/H1N1.

Про випадки інфікування людей у Мексиці та США невідомим раніше штамом вірусу грипу Всесвітня організація охорони здоров`я повідомила наприкінці квітня 2009 року. Про новий вірус повідомляли як про "свинячий грип", проте пізніше ВООЗ за наполяганням урядів низки країн і представників м`ясної галузі прийняла рішення не використовувати цей термін, замінивши його технічною назвою - "грип A/H1N1".

"Завдяки рішучим профілактичним заходам нам вдалося нормалізувати ситуацію з епідемією грипу A/H1N1, ми готові поступово повернутися до нормального життя, відновити заняття у вишах і школах", - сказав Ф.КАЛЬДЕРОН, повідомляє РІА «Новости».

"Зіткнувшись з новим вірусом грипу, від якого померли багато мексиканців, ми не запанікували, а почали діяти швидко та рішуче, щоб зупинити поширення епідемії з летальними наслідками", - додав він.

Президент Мексики повідомив, що за останню добу не було зареєстровано жодного смертельного випадку, а число заражених грипом почало зменшуватися.

"Це стало можливо завдяки героїчним зусиллям медперсоналу й ефективності медичних препаратів", - зазначив він.

Ф.КАЛЬДЕРОН заявив, що епідемія грипу завдала чималих збитків економіці країни. Він повідомив, що в найближчий день буде оприлюднено план щодо пожвавлення економіки, який передбачає послаблення податкового тягаря для виробників.

"Зараз настав час повернутися на робочі місця і з подвоєною силою взятися за роботу", - наголосив Президент Мексики.

Він також повідомив, що для залучення туристів у країну буде знижено збори та податки для круїзних лайнерів і туристичних компаній.

Ф.КАЛЬДЕРОН знову закликав інші країни скасувати обмеження на польоти авіакомпаній до Мексики та заборону на ввезення мексиканської свинини, оскільки ці заходи мають дискримінаційний характер.

Згідно з останніми офіційними даними, у Мексиці зареєстровано 812 випадків зараження на грип A/H1N1, зокрема 26 - з летальними наслідками.