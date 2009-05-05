У Великій Британії закривають школи

Влада Великобританії ухвалила рішення закрити п`ять шкіл після того, як підтвердилися ще дев`ять випадків зараження людей вірусом H1N1.

Школи були закриті з міркувань обережності після того, як було підтверджено зараження декількох учнів. Проте Управління охорони здоров`я Великобританії зазначає, що закриття шкіл – застережний захід і необов’язковий.

Відповідно до даних телеканалу, на сьогодні загалом підтверджена кількість хворих обчислюється 27 пацієнтами, 23 з них в Англії і четверо - в Шотландії. Крім того, сім з дев`яти нових підтверджених випадків зараження вказують на передачу вірусу від людини до людини.

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