3,6 тонн неякісних курячих стегенець вилучили на Кіровоградщині

На Кіровоградщині співробітники податкової міліції ДПА в області спільно з колегами з відділу ветеринарної міліції УМВС в області вилучили з незаконного обігу 3,6 тонн неякісних курячих стегенець.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА в Кіровоградській області.

Товар зберігався на території одного з ринків в обласному центрі в паперових ящиках з порушенням правил маркування та без відповідних документів, що підтверджують якість, в тому числі ветеринарного свідоцтва. Орієнтована вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 90 тис. грн. За даним фактом проводиться перевірка.

З початку поточного року співробітники податкової міліції ДПА в області вилучили з незаконного обігу продовольчих товарів на загальну суму понад 150 тис. грн.