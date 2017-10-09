Депутати пропонують ввести держконтроль за ГМО-продукцією харчової промисловості

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ввести державний контроль за генетично модифікованою продукцією в сільському господарстві і харчовій промисловості.

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Відповідний законопроект 6 жовтня під №5262 зареєстрували 17 народних депутатів від фракцій «Блок Петра Порошенко», «Народний фронт», «Відродження» і «Об'єднання «Самопоміч».

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, цей документ визначає повноваження органів державної влади у сфері поводження з ГМО, встановлює пряму заборону на розміщення на ринку незареєстрованих ГМО і пропонує процедуру реєстрації ГМО. Документ встановлює вимоги до маркування генетично модифікованої продукції і вводить правила її простежуваності, що не дозволить вводити споживача в оману.

Також, згідно з пояснювальною запискою, законопроекто передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил генно-інженерної діяльності та поводження з ГМО.

У даний час в Україні фактично відсутній контроль за виробництвом і розповсюдженням генно-модифікованої продукції. А таке регулювання є у тому числі одним із зобов'язань нашої держави перед Європейським Союзом, які Україна взяла на себе, підписавши Угоду про асоціацію.

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«Відсутність належного правового регулювання продуктів сучасної біотехнології не тільки не відповідає міжнародним зобов'язанням України та реалій ведення господарської діяльності, але і закриває потенційні можливості для подальшого розвитку аграрного сектора нашої держави через неузгодженість вітчизняного законодавства у цій сфері із законодавством країн-імпортерів сільгосппродукції», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа заявив, що в Україні не зареєстровано жодного генетично модифікованого сорту або насіння, однак це не заважає такої продукції періодично з'являтися на вітчизняному ринку. За його словами, це питання потребує врегулювання в найближчій перспективі.