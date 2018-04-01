Чому ми хворіємо на початку травня

У перші теплі дні надто шкода розклеїтися. Як застрахуватися від проблем, які найчастіше з`являються в цей час? Приймаємо вітаміни

Як відомо, весна – час гіповітамінозу. Його пік доводиться на березень, але і далі брак вітамінів відчувається гостро. Тому відкриваємо чергову упаковку з полівітамінним комплексом і не приймаємо близько до серця страшилки про шкоду хімічних вітамінів. Доказів цьому немає - навпаки, останні дослідження норвезьких учених показали, що прийом вітамінно-мінеральних комплексів на 10% знижує наш шанс підхопити ГРВІ. Один лише вітамін С, який ми часто ковтаємо з цією метою, набагато менш ефективний – він знижує ризик простуди всього на 2%.

Заспокоюємо нерви

Науково доведено: збільшення світлового дня і пов`язані з ним коливання гормонального рівня активізують роботу нервової системи. Вона стає набагато збудженішою, що на тлі стресу може привести до зриву. Недарма весняною депресією страждають 7% чоловіків і 20% жінок. Запобігаємо проблемі: якщо відчуваєте, що стали більш емоційніші і напруженіші, ніж зазвичай, почніть перед сном приймати легкі заспокійливі.

Бережемо шлунок

До сезонного загострення шлункових захворювань схильні понад 70% людей. І якщо хворі з задавненою виразкою приймають спеціальні препарати і дотримуються дієти, то інші не розуміють, чому раптом з`являються печія і біль. Все просто: збуджена нервова система збільшує продукцію соляної кислоти в шлунку, розвивається гастрит і закидання кислого вмісту шлунку в стравохід.

А ще винні пікніки з непомірним споживанням алкоголю і смаженого м`яса. Свіже повітря дуже стимулює апетит.

Якщо з`явилися перші ознаки шлункових проблем, дотримуйтеся простих правил.

* їжте не рідше 4-5 разів на добу невеликими порціями

* виключте гострі, мариновані продукти

* не зловживайте кавою

* вечеряйте не пізніше, ніж за 2 години до сну

* якщо печія турбує за годину після їди, приймііть антацидний засіб. Він нейтралізує дію кислоти і обволікає слизову шлунку захисним шаром.

Йдемо до алерголога

Нагадав про себе дерматит або астма? Недивно. У цвілій минулорічній траві - безліч мікроскопічних грибів, які можуть стати сильним алергеном.

Якщо нежить, сльозотеча, висипання на шкірі з`являються після вилазки на природу – швидше за все, це саме ваш випадок.

На щастя, ця алергія успішно лікується. Отже вперед, на консультацію до алерголога. Тільки він може встановити діагноз на підставі комплексного обстеження, що включає шкірні проби, аналізи крові тощо.

Зменшуємо робочий темп Учені заявляють, що трудоголізм загрожує... поглупінням. Результати дослідження, проведеного фінським Інститутом гігієни праці, були опубліковані в "Американському журналі епідеміології". Учені обстежували понад 2000 держслужбовців, що працювали від 40 до 60 годин на тиждень. Порівнявши їхню працездатність та індивідуальні показники інтелекту, учені виявили закономірність: ті, хто працює більше 55 годин на тиждень, показували набагато скромніші розумові здібності і скаржилися на погану пам`ять.

Тривалі розумові перевантаження так само руйнівні для мозку, як, наприклад, куріння або алкоголь, резюмували дослідники. Оптимальною нормою виробітку учені назвали 41 трудову годину на тиждень: у таких працівників середні розумові показники були найвищі.

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