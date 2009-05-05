Немає підстав обмежувати імпорт свинини

Продовольча й сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Всесвітня організація з охорони здоров`я тварин (ВООЗТ), Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) і Світова організація торгівлі (СОТ) заявляють про те, що продукти зі свинини, що виготовлені й зберігаються відповідно до правил гігієни, не є джерелом грипу А/Н1N1.

У заяві цих організацій, розміщеній на сайті СОТ, зокрема, йдеться: "Враховуючи розповсюдження грипу А/Н1N1 й побоювання щодо можливості зараження свиней і небезпеки свинини і продуктів зі свинини, ми зазначаємо, що свинина й продукти з неї, що виготовлені й зберігаються відповідно до правил, рекомендованих ВООЗ, ФАО, Комісії «Кодекс Аліментаріус» і ВООЗТ, не служитимуть джерелом інфекції".

У документі наголошується, що на сьогоднішній день немає свідчень того, що вірус передається через їжу й, виходячи з цього, відповідно до Санітарного кодексу наземних тварин, «немає й підстав для запровадження обмежувальних заходів з імпортування свиней і продуктів зі свинини».

Як повідомляв УНІАН, Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення в країну свиней, сировини та продукції з Мексики, Канади, США та Нової Зеландії, відвантажених після 21 квітня.