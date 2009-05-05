За кордоном немає хворих українців на грип А/Н1N1

На сьогодні не зафіксовано випадків захворювання українських громадян за кордоном на грип А/Н1N1 (свинячий грип).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

«Випадків, які б засвідчували захворювання громадян України, що тимчасово або постійно перебувають на території інших країн, не зафіксовано», - сказав він.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що громадяни України, які проживають за кордоном, з цього питання не зверталися до дипломатичних установ України. Він нагадав, що МЗС України дало оперативне доручення всім закордонним установам України встановити контакт зі спеціальними службами країни перебування та оперативно інформувати МЗС про виявлені факти зараження людей вірусом грипу А/Н1N1.

Як повідомлялося, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, число підтверджених випадків зараження людей грипом A/H1N1 у 21 країні світу зросло до 1124.