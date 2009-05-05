Кабмін виділив 50 млн грн на запобігання свинячому грипу

Кабінет міністрів України розпорядженням № 473-р від 28 квітня виділив Міністерству охорони здоров’я 50 млн. грн. для проведення першочергових заходів з недопущення занесення та поширення на території України грипу А/H1N1, що відомий також як свинячий грип.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити ці видатки за рахунок резервного фонду державного бюджету.

Згідно із розпорядженням, МОЗ має затвердити у тижневий строк за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном перелік витрат, пов’язаних з недопущенням занесення та поширення на території України свинячого грипу, а до кінця 2009 року подати Мінекономіки, Мінфіну і Державному казначейству звіт про використання виділених коштів.