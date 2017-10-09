В Україні майже 9% населення потребують гуманітарної допомоги - ООН

В Україні чотири мільйони осіб або майже 9% населення сьогодні потребують гуманітарної допомоги.

Читайте такожВнаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 70 дітей, ще 222 дитини отримали поранення - ЮНІСЕФ

Про це йдеться в повідомленні на сайті представництва ООН в Україні.

Повідомляється, що з наближенням зими агентства ООН співпрацюють з урядом України та де-факто владою на Донбасі для забезпечення найбільш вразливого населення уздовж лінії розмежування всім необхідним, щоб вижити.

«В Україні чотири мільйони людей або майже 9% населення, наразі потребують гуманітарної допомоги. У той же час, План Гуманітарного Реагування 2017 профінансований лише на 25%, тобто фінансування критично не вистачає», - наголошують у представництві.