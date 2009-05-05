Президент Ющенко заборонив платні медичні послуги

Президент Віктор Ющенко призупинив дію розпорядження Кабінету міністрів, яким державним і комунальним установам охорони здоров`я дозволялося надавати платні послуги охочим, які проходять лікування, а також здавати в оренду в неробочий час приміщення й обладнання.

Указ про призупинення дії розпорядження Кабміну від 14 квітня "Про деякі заходи щодо поліпшення медичного обслуговування громадян" він підписав 30 квітня, повідомляє його прес-служба у вівторок.

Ющенко також звернувся до Конституційного суду з проханням розглянути питання щодо конституційності даного урядового розпорядження.

Як зазначається в поданні глави держави, упроваджуючи надання медичної допомоги за відповідну плату, Кабінет міністрів фактично поставив отримання громадянами життєво необхідної медичної допомоги в залежність від їхніх фінансових можливостей, чим порушив положення Конституції України.

Крім того, вирішуючи актом уряду питання, яке безпосередньо стосується права громадян на охорону здоров`я і відповідно до Конституції України має визначатися винятково законами (пункти 1, 6 частини першої статті 92), Кабінет міністрів вийшов за межі своїх повноважень, перебравши на себе повноваження Верховної Ради, яка за Конституцією є єдиним органом законодавчої влади.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

pravda.com.ua