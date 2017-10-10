У Києві відбудеться екстрений форум охорони здоров’я за участі медиків з усієї України

У Києві в середу, 18 жовтня, відбудеться екстрений Національний форум охорони здоров’я, на який зберуться медики з усієї України.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець написала у Facebook.

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Вона зазначила, що «організація Форуму проходить завдяки об'єднанню профспілок України, Києва, екстреної допомоги, незалежних профспілок і роботодавців, наукової і медичної еліти України».

Богомолець повідомила, що головна мета проведення форуму — «змусити владу визнати розроблену експертним середовищем стратегію порятунку медичної галузі Україні та її реформування, створену на основі таких пріоритетів як людиноцентричність, духовність та національна безпека».

Богомолець вважає, що запропонований Міністерством охорони здоров’я законопроект № 6327 щодо реформування сфери медицини - «це яскраве визнання Кабміном своєї неспроможності запустити економіку держави та виділити достатньо коштів на захист життя і здоров'я своїх громадян. Тому вони законодавчо намагаються зекономити на людських життях та обмежити доступ людей до лікарень і медичної допомоги».

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Богомолець зазначила, що учасники форуму вимагатимуть від уряду виконати вимоги профспілок, озвучені на нещодавній акції протесту медиків у центрі столиці, — призначити легітимного українського міністра охорони здоров’я, підвищити зарплати медичним працівникам, погасити заборгованість із зарплат та розпочати спільну роботу із впровадження справжньої реформи на основі законопроектів № 2409а, 7065, 2162 та інших, які створюють нову, соціально орієнтовану систему охорони здоров’я.

«Під час минулих протестів медичних профспілок керівництво МОЗ заявляло, що на вулиці вийшла проплачена «масовка». Влада так і не зрозуміла, що відсутність поваги до медиків, її антинародні ініціативи та жебрацькі зарплати є найкращим стимулом для продовження масових протестів людей проти злочинної бездіяльності найнятих ними на роботу чиновників», - написала Богомолець.