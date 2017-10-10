Україна посідає перше місце у Європі щодо захворюваності на психічні розлади - Мінсоцполітики

Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів у Європі.

Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики.

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"Згідно статистики, в Україні 1,2 млн жителів (це більше 3% всього населення) страждає на психічні розлади, і цей показник з кожним роком зростає. Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів у Європі – майже 2 мільйони українців щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень. За оцінками фахівців, від різноманітних нервових розладів страждає кожен третій українець. Найважливіше, що втрачає людина через нервово-психічні розлади – це працездатність. Інвалідизація від психічних захворювань вийшла на друге місце серед інших захворювань", - зазначається у повідомленні.

"За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2020 року психічні розлади увійдуть до першої п’ятірки хвороб, які лідируватимуть за кількістю людських працевтрат, пов’язаних з цими захворюваннями. Психічні розлади обженуть у цьому плані навіть серцево-судинні захворювання, які нині традиційно тримають пальму першості у структурі захворювання населення земної кулі. Психічне здоров’я людини залежить від нього самого і його близьких. Задача кожної сучасної людини зберігати свою душевну рівновагу, бути готовою до стресових ситуацій, і за необхідності звертатися за допомогою, а не пускати на самоплив симптоми перевантаження, депресії, емоційної нестійкості", - йдеться в інформації.

У Мінсоцполітиці переконані, що "роботодавці повинні розумітися у питаннях психічного здоров’я, щоб відчувати потреби працівників, які можуть вплинути на робочий процес".

"Працівники можуть мати психічні захворювання або психологічний стрес з ряду причин, які не завжди пов’язані з робочим місцем. Але важливо, щоб робоче місце було безпечним для працівників у будь-якій ситуації. Програми допомоги працівникам, що розробляють роботодавці, повинні гарантувати, що психічне здоров’я є частиною загальної програми захищеності працівників.Рекомендовано створити безпечне та спокійне середовище, де людям пропонується обговорювати питання, які спричинили ті чи інші проблеми на робочому місці. Життя може бути напруженим, але робоче місце повинно бути притулком розуміння та взаємодопомоги", - вважають у Мінсоцполітиці.

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У відомстві наголошують, що "необхідно донести до своїх робітників розуміння того, що знання свого психічного здоров’я розширює їх можливості при вирішенні службових питань і допомагає забезпечити їх комфорт та безпеку на роботі".

"Потрібно створити таку атмосферу на виробництві, що сприяє спільній роботі та відчуттю, що «ти не один» на робочому місці. Підприємства відіграють важливу роль не тільки як роботодавці, а й як захисники здоров’я в суспільстві. А психічне здоров’я та благополуччя робочої сили є запорукою та первинним ресурсом для продуктивності та інновацій у виробництві. Гарне фізичне та психічне здоров’я сприяють кращій якості життя, взаємодії та продуктивності праці, що у свою чергу сприяє економічному зростанню, стабільності та зайнятості на виробництві", - йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.