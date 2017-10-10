Нардепи позиватимуться проти Гройсмана через посаду міністра охорони здоров'я

Народні депутати Верховної Ради України подали до суду на прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у зв'язку з неподанням на призначення міністра охорони здоров'я України.

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Про це повідомляє народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) на своїй сторінці в Facebook.

Він також розмістив текст позову, який подано до Окружного адміністративного суду міста Києва. Позовну заяву подано також від імені народних депутатів Юрія Одарченка (фракція «Батьківщина») і Валерія Дубіля (фракція «Батьківщина»)

Депутати просять суд визнати протиправною бездіяльність прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу невнесення ним на розгляд ВРУ подання про призначення міністра охорони здоров'я України. Також просять зобов'язати Гройсмана негайно внести на розгляд парламенту України кандидатуру на міністра.

«Кабмін Гройсмана був сформований півтора роки тому. Без міністра охорони здоров'я. За цей час прем'єр не зробив жодної спроби призначити легітимного міністра. Підкреслюю: жодної. Судячи з усього, Гройсман першовідкривач формули, як призначити на одну з ключових посад у державі людину й не погоджувати її з Верховною Радою», - написав Деркач.

«Таким чином, найважливішу сферу, що стосується життя та здоров'я українців, віддано на відкуп людини з невизначеним статусом - в.о. міністра», - додав депутат.

Деркач вважає, що «за час нелегітимного керівництва МОЗ Супрун наламала чимало дров», зокрема, «підготовлено «медичну реформу» з порушенням прав українців, передбачених Конституцією. Реакція прем'єра? Нуль».

"Друге. В Україні відсутні вакцини й сироватки від смертельно небезпечних хвороб - проти сказу, ботулізму, що вже призвело до смерті людей. Причина - зрив національних галузевих програм. Реакція прем'єра? Нуль. Третє. В Україні зірвано програму закупівлі ліків за останні три роки. В результаті лікарні по всій країні недоотримали життєво необхідні препарати. Реакція прем'єра? Нуль», - пише він.