Майже 70 % мешканців України через нестачу коштів лікуються самотужки - Супрун

Майже 70 % мешканців України через нестачу коштів лікуються самі.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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"Безкоштовна медицина в Україні - це багаторічна брехня, адже в лікарнях платять усі. І дорого. Кожному другому українцю не під силу оплатити вартість “безкоштовного” лікування, тому він відмовляється від нього або відкладає на потім. Як результат - 69% українців займаються самолікуванням через брак коштів. Нам потрібні серйозні рішучі зміни. Насамперед - зміни моделі фінансування системи охорони здоров’я. Законопроекти №6327 та №6604 допоможуть створити умови для того, щоби медична система гарантувала захист своїх громадян", - написала Супрун.

"Держава реально буде сплачувати за медичні послуги, надані кожному українцю. Первинна, екстрена та паліативна допомога покриватимуться державою на 100%. Спеціалізована та високоспеціалізована допомога буде покриватися в рамках програми медичних гарантій", - написала чиновниця МОЗ.