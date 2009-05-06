Товсті діти схильні до алергії

Колектив фахівців з американського Національного інституту наук про здоров`я і навколишнє середовище (NIEHS) проаналізував відомості про 4111 дітей і підлітків у віці від 2 до 19 років. Основну увагу дослідники приділили даним про такі чинники, як вага тіла, титр антитіл до алергенів навколишнього середовища, до побутових і харчових алергенів, наявність сінної лихоманки, екземи і алергії.

Результати роботи показали, що страждаючі ожирінням діти мають вищий рівень антитіл до окремих алергенів. Алергія у них розвивається на 26% частіше, ніж у тих ровесників, хто має нормальну вагу. З`ясувалося також, що у дітей із зайвою вагою на 59% частіше, ніж у інших, зустрічається харчова алергія.

Учені відзначають: дослідження виявило виражений зв`язок між ожирінням і алергією, проте не виявило доказу того, що зайва вага є причиною надчутливості імунної системи. У будь-якому випадку, контроль ваги у дітей і підлітків може понизити ризик розвитку алергії і астми.

science.compulenta.ru