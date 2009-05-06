Куріння небезпечніше для жінок, ніж для чоловіків

Жінки більш схильні до розвитку раку через куріння, ніж чоловіки, повідомляє The Telegraph. Учені з клініки St Gallen Canton в Швейцарії досліджували 683 онкологічних хворих і з`ясували, що у жінок рак розвивається в ранішому віці, ніж у чоловіків. І це не дивлячись на те, що палять пані, як правило, менше за представників чоловічої статі. Відкриття учених підтверджує теорію про те, що жінки сприйнятливіші до канцерогенних речовин тютюну.

В ході іншого дослідження було встановлено, що після видалення онкологічної пухлини жінки живуть довше за чоловіків. Співробітники клініки Святого Джеймса (St James`s Hospital) в Дубліні, Ірландія, протягом десяти років спостерігали за станом здоров`я 640 пацієнтів, що перенесли операцію по видаленню пухлини в легенях. Виявилося, що після хірургічного втручання чоловіки проживали в середньому по 2,1 роки, тоді як у жінок цей показник становив 4,7 року.

Близько 90% випадків захворювання раком легенів викликано курінням. Щорічно тільки у Великобританії такий діагноз одержують 38 тисяч осіб. Рак легенів є одним з найнебезпечніших видів раку, щороку він забирає 34 тис. 500 життів.

Минулого року учені із США з`ясували, що у дівчат, що палять, ризик настання інсульту в два рази більший, ніж у тих, що не курять, а у жінок, що палять багато, ризик більший в дев`ять разів. Хоча інсульт зазвичай трапляється у людей літнього віку, куріння збільшує вірогідність інсульту у молодих людей.

vokrugsveta.ru