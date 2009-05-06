Чим більше родимок - тим довше життя

Учені підрахували родимки на тілі учасників дослідження і зміряли довжину тіломірів хромосом в їх клітинах. У дослідженні, проведеному фахівцями Королівського коледжу Лондона, взяли участь 900 пар близнят.

В середньому на тілі дорослої людини можна знайти від 30 до 100 родимок, проте в деяких випадках їх може бути більш як 400.

Дослідникам вдалося виявити статистично значущу кореляцію по довжині тіломірів між учасниками з менш ніж 25 родимками і тими, у кого їх було більше 100. У останній групі тіломіри були значно довші, і це означало, що клітини цих людей "молодші" приблизно на 6-7 років.

Висновки учених вельми неочікувані, оскільки до останнього часу головною особливістю людей з надміром родимок на тілі вважалася підвищена схильність до раку шкіри - меланоми.

За словами провідного автора дослідження доктора Вероніки Батай, незначний ризик злоякісних новоутворень, пов`язаний з великою кількістю родимок, з лишком компенсується меншою схильністю до вікових захворювань - хвороб серця, остеопорозу тощо.

mignews.com