Парубій заявив, що законопроект щодо медичної реформи парламент розгляне наступного тижня

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що наступного тижня парламент розгляне медичну реформу.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті ВР.

За словами Парубія, на черзі медична реформа. "Ми всі, хто живе в Україні і лікується в українських лікарнях, усвідомлюємо, що система охорони здоров’я працює не так як слід. Залишити українську медицину у тому пострадянському вигляді, який зараз є - це злочин", - сказав він.

На переконання Парубія, сфера охорони здоров’я в Україні "і фізично, і морально застаріла - її потрібно негайно перезапускати".

"Законопроекти медичної реформи допоможуть оптимізувати витрати на медичну галузь в Україні і реально підняти її ефективність. Лікарі отримають належну та гідну оплату праці, яка справедливо буде залежати від результату - кількості пацієнтів, яким надано медичну допомогу", - зауважив голова парламенту.

Говорячи про основні аспекти медичної реформи, Парубій наголосив, що встановлюється державний гарантований пакет послуг та ліків, вартість яких повністю покривається за рахунок бюджетних коштів. "Ці послуги та ліки громадяни дійсно отримають безкоштовно", - зауважив Парубій.

За словами голови ВР, "мільярди бюджетних коштів, що виділяються щорічно на медицину, будуть використовуватись більш ефективно, а громадяни отримають якісну медичну допомогу".

"Я сподіваюся і вірю, що парламент ухвалить позитивне рішення. Я хочу, щоб в Україні була якісна медицина, щоб українці були здоровими. Я - за медичну реформу", - заявив Парубій.

Як відомо, Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі з 17 по 20 жовтня.