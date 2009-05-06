ВООЗ надішле препарат Tamiflu у 72 країни

Всесвітня організація охорони здоров`я надішле препарат Tamiflu у 72 країни, де були зафіксовані випадки зараження вірусом A/H1N1, включаючи Мексику.

Засіб, що має доведену ефективність при лікуванні грипу, вистачить для лікування 2,4 мільйона чоловік, повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника ВООЗ Фаделу ШАЇБ.

ВООЗ відмовилася від колишньої назви "свинячий грип", оскільки вона вводить в оману. На думку учених, вживання в їжу свинини не може стати причиною захворювання вірусом H1N1, вірус-мутант передається повітряно-краплинним шляхом, зазначає NEWSru.

ВООЗ також має намір заповнити місцеві запаси ліків у шести регіонах на випадок можливих спалахів вірусу A/H1N1.

Раніше ВООЗ підвищила ступінь загрози пандемії цього вірусу грипу з четвертого до п`ятого рівня (за шкалою із шести ступенів).