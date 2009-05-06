Одещина: з харчовим отруєнням госпіталізовано 16 осіб

В Одеській області з харчовим отруєнням госпіталізовано 16 осіб, які разом відзначали хрестини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 2-5 травня до інфекційного відділення Саратської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовані 16 людей, із них 5 дітей, які 2 травня відзначали хрестини. Всього на святі було 20 осіб.

На сьогодні всі пацієнти знаходяться у стані легкого ступеня тяжкості.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.