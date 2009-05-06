Китайцям наказали активніше курити, щоб підтримати економіку

Керівництво однієї з китайських провінцій вирішило підтримати місцеву тютюнову промисловість, наказавши чиновникам і державним працівникам активніше палити. Щоб зміцнити економіку регіону в умовах кризи, держслужбовцям з провінції Хубей доведеться викурити в цілому 230 тис. пачок, повідомляє The Daily Telegraph.

Навіть у школах введена квота, що визначає, скільки повинні палити вчителі, а в одному з сіл чиновникам велять за рік "спожити" 400 блоків цигарок. Тим, хто не справлятиметься з планом або стане палити цигарки "ворожих" марок, вироблених в сусідніх провінціях, загрожує штраф.

Місцева влада створила спеціальний орган для контролю за виконанням вимог з паління. За повідомленнями преси, в одну з місцевих шкіл вже навідалися інспектори, які оглянули попільнички і урни і виявили там три недопалки від цигарок "заборонених" марок. Штрафувати школу на перший раз не стали, проте піддали публічній критиці.

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