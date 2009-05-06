Годування грудьми захищає жінку від важких захворювань

Під егідою громадської організації «Ініціатива жіночого здоров`я» (Women`s Health Initiative) фахівці Пітсбурзького університету (University of Pittsреburgh) на чолі з доцентом Елеонорою Шварц (Eleanor Bimla Schwarz) шукали причини здоров`я жінок в клімактеричному періоді. Вони опрацювали 139 тис. історій хвороб представниць прекрасної статі і виявили, що жінки, які відповідально виконували своє природне призначення, менше хворіли в старості.

Тривалість годування грудьми безпосередньо пов`язана із здоров`ям після настання менопаузи. Навіть у тих, хто годував грудьми протягом всього лише одного місяця, були нижчі показники холестерину крові і захворюваності діабетом і гіпертонією. А у жінок, що годували грудьми більш за один рік, вірогідність діабету знижувалася вже на 20%, гіпертонії — на 12%, підвищеного рівня холестерину крові — на 19%, а ризик серцевого нападу або інсульту зменшувався на 9%.

Ньєка Голдберг (Nieca Goldberg), медичний директор Women`s Heart Center, говорить, що гормон окситоцин, що стимулює лактацію, бере участь в процесах підтримки природного тонусу судин і зміцнення судинної стінки. Крім того, жінки, які годують грудьми, спалюють більше калорій і тому легше скидають вагу, набрану під час вагітності.

Шварц підкреслила: «Ми давно знали, що годування грудьми дуже важливе для здоров`я дитини, але тепер ми упевнені, що це важливо і для здоров`я матері». Раніше лікарі припускали, що грудне вигодовування зменшує ризик розвитку остеопорозу, раку грудей і яєчників. Тепер же стало очевидним, що жінки, які годують грудьми, в цілому здоровіші, ніж ті, хто цього не робить.

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