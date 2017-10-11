Парубій сподівається, що нардепи проголосують за законопроект щодо медичної реформи

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що парламент вийде на позитивне рішення по медичній реформі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації портфелю програм та напрямів діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у Верховній Раді України.

“Наступного тижня ми переходимо до розгляду останньої з масштабних реформ — це медична реформа”, - зазначив Парубій і додав, що ця реформа, можливо, викликала найбільше дискусій серед останніх реформ.

Він зауважив, що йдеться про реформу сфери медицини і охорони здоров’я, яка фактично не реформувалася 25 років.

“Ми розуміємо і знаємо, які ризики можуть бути під час реалізації цієї реформи. І ми чуємо багатьох критиків, які говорять, що не завжди ми можемо прорахувати наслідки: як воно запрацює, як воно вплине на долю простих людей”, - зазначив голова парламенту.

Водночас Парубій додав: “Я дуже вірю і сподіваюся, що ми гідно зможемо пройти цей шлях, і теж вийти на позитивне рішення”.

Як відомо, Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі з 17 по 20 жовтня.