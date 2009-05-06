В ікру мойви кладуть антисептики

Ікра мойви через специфічний смак майже не зустрічається у натуральному вигляді. Зазвичай її змішують з яєчним жовтком, соєвою олією та спеціями. Можливі варіанти: ікру підкопчують або додають шматочки риби.

Щоб не купити підробку, дотримуйтеся кількох нескладних правил. Якісна ікра мойви і тріски, коли ви перевертаєте банку, начебто рухається всередині. Якщо ікра не нерухома - вона дуже суха.

Смак ікри погіршується, якщо солі у ній забагато, тому її вміст у готовому продукті повинен бути в межах від 4 до 8%. Щоб ікра довше залишалася свіжішою, виробники кладуть у неї особливі речовини - антисептики, які гальмують життєдіяльність мікробів. Антисептики застосовують лише згідно нормам, тому що їх надлишок не просто погіршує смак ікри, але і шкідливий для людського організму. До антисептиків належать: бура, уротропін, борна і сорбінова кислота.

Для перевірки якості ікри мойви і були узяті зразки ТМ "Санта Бремор", Білорусія; ТМ "Водний мир", Україна; ТМ "Сов. Гавань", Україна; ТМ "Капітал", Україна і ТМ "Плеяди", Україна.

Завдяки результатам фізіко-хімічного аналізу встановлено, що всі зразки відповідають вимогам, викладеним в технічних умовах виробників. На перший погляд - це добра новина, але деякі виробники не записують в свої технічні умови навіть мікробіологічні характеристики продукту, а це свідчить про істотні зміни в критеріях якості.

life.pravda.com.ua