В "Охматдиті" встановлено лінійний прискорювач для променевої терапії, що 4 роки простояв у підвалі



Лінійний прискорювач, який чотири роки простояв у підвалі недобудованого нового корпусу “ОХМАТДИТу”, змонтували і налаштували для роботи, повідомили УНІАН у МОЗ.

Читайте такожГПУ перевіряє інформацію про закупівлю неякісних ліків для онкохворих дітей у "Охматдиті" - Луценко

У відомстві заявили, що з початку 2018 року перший пусковий комплекс “ОХМАТДИТу” буде готовий прийняти маленьких пацієнтів.

Лінійний прискорювач Elekta Synergy®S, який держава придбала за майже 60 млн грн чотири роки тому, готовий до роботи. Влітку цього року прискорювач, що використовується для променевої терапії, змонтували в новому корпусі “ОХМАТДИТу”. Спеціалісти компанії-виробника безкоштовно осучаснили всю необхідну інфраструктуру лінійного прискорювача та надали гарантійні зобов’язання.

Паралельно лікарі “ОХМАТДИТу” успішно завершили кількаступеневі сертифікаційні навчання.

У кінці цього року планується ввести в експлуатацію перший пусковий комплекс зальною площею 26 тис. кв. м, щоб на початку наступного року маленькі пацієнти зможуть отримати кваліфіковану допомогу в сучасних відділеннях променевої терапії, трансфузіології та радіоізотопної діагностики.

У новому лікувально-діагностичному центрі лікарі «ОХМАТДИТу» зможуть проводити вдвічі більше складних операцій і прийняти в 1,5 рази більше хворих дітей, яким потрібне комплексне лікування.

Сьогодні тривають закупівлі необхідного медичного обладнання. Тендер на будівництво 2-ї черги оголосили у вересні.

«Остаточне завершення всіх будівельних робіт сучасної дитячої лікарні до кінця наступного року, з оснащенням медичним обладнанням і відкриттям для пацієнтів у 2019 році, є одним із пріоритетних завдань Уряду», - сказав керівник ДП Укрмедпроектбуд Богдан Боруховський.

Читайте такожГройсман обіцяє, що перший комплекс "Охматдиту" здадуть в експлуатацію до кінця цього року

У МОЗ поінформували, що у 2016 році було прийнято рішення про розподіл об'єкту на пускові комплекси, що дасть змогу швидше в два етапи відкрити лікарню, а також в короткі терміни запустити закуплене в 2012 році важке медичне обладнання (лінійний прискорювач та ОФЕКТ-ПЕТ-КТ).

До першого пускового комплексу входить три блоки загальною площею 26 тис. кв. м. Перший пусковий комплекс - це сучасні діагностично-лікувальні та лабораторні приміщення. Також буде запущено лінійний прискорювач, КТ, тримодальну систему ОФЕТ-ПЕТ-КТ та МРТ. Відкриття відділень променевої терапії, трансфузіології та радіоізотопної діагностики виведе на новий рівень медичні послуги, які надає НДСЛ «ОХМАТДИТ».