Жир на животі – через депресію

Саме депресія, вважають американські учені, винна в утворенні зайвого жиру на животі і на лінії талії. А вже ці самі жирові прошарки на животі, відомі також як "нутряний жир", як відомо, збільшують ризик серцево-судинних захворювань і цукрового діабету, пише UPI.

Глава дослідницької групи Лінда Пауелл стверджує, що ожиріння - це своєрідний шлях від депресії до серцево-судинних захворювань і діабету. Симптоми депресії тісно пов`язані з виникненням жирових відкладень, які можуть сприяти розвитку цих захворювань.

У дослідженні брали участь 409 жінок середніх років. Симптоми депресії були виявлені шляхом стандартних тестів, а кількість нутряного жиру обчислювали за допомогою комп`ютерної томографії.

Учені припускають, що накопичення нутряного жиру відбувається через хімічні зміни в організмі, зв`язані з депресивним станом, проте, за словами дослідників, для встановлення зв`язку необхідно провести безліч аналогічних наукових робіт.

point.ru